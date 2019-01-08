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’e yeni teklif

’ın Şilili oyuncusunu transfer etme inadından vazgeçmeyen West ’ın ciddi bir teklife hazırlandığı öne sürüldü.

Medel’e yeni teklif
İngiliz kulübü West , 'de ısrarlı... Yaklaşık 1 aydan beri Şilili futbolcu için nabız yoklaması yapan ancak ciddi bir adım atmayan 'ın 'ın kapısını farklı bir teklifle çalacağı öğrenildi. West Ham teknik ekibinin Medel'in takımda görme isteğini yönetime bildirmesinin ardından İngiliz ekibinin yetkilileri harekete geçecek. Beşiktaş Yönetimi'nin gelişmelerden haberdar olduğu ancak Medel için 8 milyon Euro'dan aşağı bir rakamın kabul edilmeyeceği gelen bilgiler arasında.

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