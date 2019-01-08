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Cimbom'da sürprizi

Sarı-Kırmızılılar, Leicester’da forma giymekte çok zorlanan Silva için harekete geçti. İngiliz kulübüne kiralama teklifi yapıldı...

Cimbom'da Adrien Silva sürprizi
ARA transfer döneminderakiplerinin aksine henüz resmi bir adım atamayan Galatasaray'ın gündemine bir isim daha girdi... Teknik direktör Fatih Terim geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, orta sahaya da takviye yapmayı düşündüklerini söylemişti. Bu ismin kim olduğu ortaya çıktı.

FENER'İN DE GÜNDEMİNDE

Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Adrien Silva ile ilgileniyor. Portekizli futbolcunun ismi bir süredir Fenerbahçe ile de anılıyordu.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Bu sezon Leicester formasıyla sadece Premier Lig ve İngiltere Kupası'nda 5 maçta görev yapabilen Silva'nın ayrılık kararı aldığı belirtiliyor. Galatasaray, Portekizli yıldızı kiralamak istiyor.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ

Yönetimin İngiliz kulübüne resmi teklifi yaptığı, 29 yaşındaki Adrien Silva'nın menajeriyle de temasa geçildiği öğrenildi. Portekiz Milli Takımı'nda 26 kez oynayan tecrübeli futbolcu 1 gol attı.

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