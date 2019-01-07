Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan kaleci Onur Recep Kıvrak'ın sözleşmesi feshedildi.

Sabah'ın haberine göreTrabzonspor ile Onur Recep Kıvrak sözleşme feshi konusunda anlaştı. Bu anlaşmaya göre gelecek alacaklarını talep etmeyen Onur, hak edişi olan 3 milyon Euro'yu 500 bin Euro'sunu nakit gerisini taksitler halinde alacak.

Onur Recep Kıvrak, 11 sezondur Trabzonspor forması giyiyordu.