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  • 07.01.2019 16:37
  • Son Güncelleme: 07.01.2019 17:11

'da 'ın sözleşmesi feshedildi

Gelen son dakika haberine göre; 'da 'ın sözleşmesi feshedildi.

'da kadro dışı bırakılan kaleci 'ın sözleşmesi feshedildi.

Sabah'ın haberine göreTrabzonspor ile Onur Recep Kıvrak sözleşme feshi konusunda anlaştı. Bu anlaşmaya göre gelecek alacaklarını talep etmeyen Onur, hak edişi olan 3 milyon Euro'yu 500 bin Euro'sunu nakit gerisini taksitler halinde alacak.

Onur Recep Kıvrak, 11 sezondur Trabzonspor forması giyiyordu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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