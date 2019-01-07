Sabah salon akşam saha!

FENERBAHÇE dünü de çift antrenmanla geçirdi. Sabah salonda kondisyon yükleyen ve denge çalışması yapan futbolcular akşam saatlerinde açık sahada toplu çalışma yaptı. Çalışma yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Sarı- Lacivertliler çalışmalarını bugün yine çift idmanla sürdürecek.
- Spor
- 07.01.2019
- Gazete
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