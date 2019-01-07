İtalya’da Zapata zirvesi

PSV'DEN Mirin'i transfer eden Beşiktaş bir başka stoper Zapata ile de yakından ilgileniyor. Vida'ya gelen teklifleri değerlendirmek isteyen Beşiktaş, yıldız futbolcunun ayrılması halinde Milanlı Zapata'yı renklerine bağlayacak. Zapata'nın sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle maliyetinin de düşük olduğunu öğrenen Siyah- Beyazlılar'ın bu hafta içinde Milano'ya gideceği ve İtalyan kulübüyle bir görüşme yapacağı öğrenildi. Eğer Milan, Zapata'yı sezon sonuna kadar kadrosunda tutarsa Kartal, Kolombiyalı stoperi Haziran'da kadrosuna katacak.
BİTİRMEK İSTİYOR
Ancak Beşiktaş'ın Vida'ya gelen teklifleri değerlendirmek için bu transferi devre arasında bitirmeye çalışacağı öğrenildi.
MİLAN'DA YEDEK BEKLİYOR
ZAPATA sezonun ilk yarısında Milan'da 9 maç forma giyebildi. Genellikle yedek bekleyen tecrübeli futbolcunun devre arasına girmeden önce hafif bir sakatlık geçirdiği ancak durumunun iyi olduğu açıklandı.
BİTİRMEK İSTİYOR
Ancak Beşiktaş'ın Vida'ya gelen teklifleri değerlendirmek için bu transferi devre arasında bitirmeye çalışacağı öğrenildi.
MİLAN'DA YEDEK BEKLİYOR
ZAPATA sezonun ilk yarısında Milan'da 9 maç forma giyebildi. Genellikle yedek bekleyen tecrübeli futbolcunun devre arasına girmeden önce hafif bir sakatlık geçirdiği ancak durumunun iyi olduğu açıklandı.
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