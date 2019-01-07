Fikret Orman esti gürledi... Antalya'da Beşiktaşlılar Derneği tarafından bir otelde düzenlenen programda kendileriyle birlikte Beşiktaş'ın çıtasının yükseldiğini söyleyen Orman, Beşiktaş'ın da tam ileriye gitmeye çalıştığı sırada aşağıya doğru çekilmeye çalışıldığını savundu. Orman Fenerbahçe maçı öncesi de 'Çıkmayın 10 sene şampiyon olmayın' diyenlerin bulunduğunu belirterek, "Ne oldu da aramıza bir anda nifak tohumları ekildi? Beşiktaş ailesinin bir duruşu vardır" dedi.
KONGRE VAR
BU duruşun nifak tohumlarıyla bozulmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Orman, Mayısta kongremiz var. Bu nifak tohumları üzerine bina inşa etmek isteyenlere müsaade etmeyin" dedi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Mayıs ayında yeni bir dönemin başladığını öne sürerek, "Mayıs'tan sonra bir dönemim kalıyor. Bir dönem sonra başka bir başkanla karşı karşıya kalacağız" dedi.
KONGRE VAR
BU duruşun nifak tohumlarıyla bozulmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Orman, Mayısta kongremiz var. Bu nifak tohumları üzerine bina inşa etmek isteyenlere müsaade etmeyin" dedi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Mayıs ayında yeni bir dönemin başladığını öne sürerek, "Mayıs'tan sonra bir dönemim kalıyor. Bir dönem sonra başka bir başkanla karşı karşıya kalacağız" dedi.
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