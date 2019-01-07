Fenerbahçe'de Reyes sürprizi

FENERBAHÇE'DE sürpriz bir ayrılık yaşanabilir... Sezon başında transfer edilen Diego Reyes'le ilgili beIN Sports İspanya programcısı Fernando Cevallos'tan flaş bir iddia geldi. Cevallos'a göre Reyes, Fenerbahçe'de umduğunu bulamadı ve sözleşmesini feshetmek istiyor. Yeni adresi ise ABD Ligi MLS...



GELDİĞİ İÇİN PİŞMAN OLDU



SEZON başında bir İspanyol kulübünden teklif alan Reyes'in Fenerbahçe'yi seçtiği ancak hata yaptığını düşündüğü için takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Reyes'in F.Bahçe ile 2+1 yıllık sözleşmesi bulunuyordu.



SADIK GELDİ, ŞANSI İYİCE AZALDI



SADIK Çiftpınar'ın transferiyle forma şansı daha da azalan Reyes'in ayrılması durumunda Fenerbahçe önemli bir mali yükten kurtulacağı gibi, kasasına da bir miktar para girmiş olacak.



SAKATLIKTAN İYİ DÖNEMEDİ



26 yaşındaki Meksikalı stoper Sarı-Lacivertli takımda 11 kez forma giydi. Ciddi bir sakatlığın ardından geldiği F.Bahçe'de bir türlü eski formunu yakalayamadı ve hayal kırıklığı yarattı