Deprem zannettiler... Korku dolu anlar kamerada

Kahramanmaraş'ta bir sitenin istinat duvarı çöktü, kaldırımda yürüyen kişinin kaldırım taşlarına tutunarak enkaz altında kalmaktan kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Vadi Mahallesi'ndeki sitenin yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı sabah saatlerinde çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeye güvenlik şeridi çekti.

"DEPREM ZANNETTİK"

Sitenin istinat duvarının onarılması için yetkililerden yardım bekleyen site yöneticisi Ahmet Bulut, "Bugün sabah saatlerinde bir gürültü koptu. Öncelikle biz deprem olduğunu zannettik ve baktık ki duvarımız çökmüş. Hemen ilgili kurumları aradık ve ilgilendiler. En büyük sevindiğimiz olay, can kaybımız olmaması. Olay sırası bir kadının duvarda asılı kalması ve çevredekiler tarafından kurtarılması var. Aşırı yağmur istinat duvarımız çöktü ve yetkililerden duvarımızın onarılması hakkında destek bekliyoruz" diye konuştu.

YAYANIN KURTULMA ANI KAMERADA

Bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde kaldırımda yürüyen kişinin istinat duvarının aniden çökmesi sonucu dengesini kaybetmesi ve kaldırım taşına tutunarak enkaz altında kalmaktan kurtulması yer alıyor.