Timothy Castagne için İtalya kuşatması

Beşiktaş'ta sağ bek adayları arasında ilk sırada yer alan Timothy Castagne'yi Başkan Orman'ın bitireceği öğrenildi. Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen 23 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş dışında Lazio ve Celtic'in de sırada olduğu gelen bilgiler arasında. Devre arasında Atalanta'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç sağ bek için kiralama formülü sunulacak. Belçikalı futbolcu için şartların sonlanması bekleniyor. Castagne'nin transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda Gençlerbirliği'nden Ahmet Oğuz yeniden gündeme gelecek.
- Spor
- 06.01.2019
- Gazete
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