Bugünkü
Takvim

Monchı’nin aşkı

lar, “Roma sezon sonunda birkez daha G.Saray’ın yıldızla masaya oturacak” ifadesini kullandı.

Monchı’nin Ozan aşkı
Uzun süre gündemini meşgul eden Ozan Kabak, Galatasaray'da kaldı ama iddialar kesilmedi... İtalyan basını, Roma'nın genç yıldızının transferi için ısrarını sürdürdüğünü yazdı. Gazetelere göre Ozan'ın aldığı karar, Roma Sportif Direktörü Monchi'nin planlarını değiştirmedi. Roma'nın sezon biter bitmez yeniden harekete geçeceğini yazan Çizme basını, "Roma, Galatasaray'ın genç yıldızıyla masaya oturacak" dedi.

YİNE GÖRÜŞÜLECEK
Sözleşmesinde 7.5 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan 18 yaşındaki futbolcu, sezon bitiminde Galatasaray'la yeni sözleşme için görüşecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriMonchı’nin Ozan Kabak aşkı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri