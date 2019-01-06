Fatih Terim'in istemediği Serdar Aziz bir ilk değil (Dört büyüklerde forma giyen futbolcular)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroda istemediği Serdar Aziz, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacak. Maça çıkmayan tatile giden Serdar Aziz son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Ardından yine çok konuşulan Fenerbahçe transferi gerçekleşti. Türkiye Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferini konuşurken öte yandan akıllara dört büyüklerde forma giyen futbolcular geldi. İşte dört büyüklerde oynayan futbolcular.

6 Ocak 2019 Pazar, 10:10:31 Güncelleme: 11:14:16
Fatih Terim'in istemediği Serdar Aziz bir ilk değil (Dört büyüklerde forma giyen futbolcular)

SON GÜNLERİN EN FLAŞ TRANSFERİ

Türkiye günlerdir Serdar Aziz krizini konuşuyor. Fatih Terim, karın ağrısı şikayetiyle maça çıkmayan, ardından Maldivler'e tatile giden Serdar Aziz'i takımda düşünmediğini açıklamıştı.

Fatih Terim'in istemediği Serdar Aziz bir ilk değil (Dört büyüklerde forma giyen futbolcular)

Fatih Terim'in açıklaması öncesi ise Serdar Aziz'in Fenerbahçe'de oynamak istediği iddia ediliyordu. Nitekim iddialar Fenerbahçe'nin Serdar Aziz'in transferini bitirmesi sonrası doğru çıktı.

Fatih Terim'in istemediği Serdar Aziz bir ilk değil (Dört büyüklerde forma giyen futbolcular)

Sarı-lacivertliler, milli stoper ile 4,5 yıllık anlaşmaya vardı.

.Galatasaray Yönetimi ile Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, önümüzdeki günlerde bir araya gelecek ve milli futbolcu sarı-kırmızılı takımdan alacaklarına karşılık sözleşmesini feshedecek.

Fatih Terim'in istemediği Serdar Aziz bir ilk değil (Dört büyüklerde forma giyen futbolcular)

TOLGAY ARSLAN'DA MI FENERBAHÇE'YE?

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ta kadro düşünülmeyen Tolgay Arslan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Fatih Terim'in istemediği Serdar Aziz bir ilk değil (Dört büyüklerde forma giyen futbolcular)

Eğer bu transfer gerçekleşirse, dört büyüklerde forma giyenler kervanına Tolgay Arslan'da katılacak.

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