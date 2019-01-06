Fatih Terim'in istemediği Serdar Aziz bir ilk değil (Dört büyüklerde forma giyen futbolcular)

Sarı-lacivertliler, milli stoper ile 4,5 yıllık anlaşmaya vardı.

.Galatasaray Yönetimi ile Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, önümüzdeki günlerde bir araya gelecek ve milli futbolcu sarı-kırmızılı takımdan alacaklarına karşılık sözleşmesini feshedecek.