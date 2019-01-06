Fatih Terim'in istemediği Serdar Aziz bir ilk değil (Dört büyüklerde forma giyen futbolcular)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroda istemediği Serdar Aziz, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacak. Maça çıkmayan tatile giden Serdar Aziz son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Ardından yine çok konuşulan Fenerbahçe transferi gerçekleşti. Türkiye Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferini konuşurken öte yandan akıllara dört büyüklerde forma giyen futbolcular geldi. İşte dört büyüklerde oynayan futbolcular.
6 Ocak 2019 Pazar, 10:10:31 Güncelleme: 11:14:16
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