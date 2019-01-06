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: seneye şampiyon olacak

Gazetecilerle sohbet toplantısı yapan Yanal, “ seneye şampiyon olacak. Bu Fenerbahçe’nin kaderinde var. Çünkü Fenerbahçe bu kadar uzun bekleyemez” dedi.

Fener seneye şampiyon olacak
Teknik Direktörü Ersun Yanal gazetecilerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Yanal, "Fenerbahçe seneye şampiyon olacak. Bu Fenerbahçe'nin kaderinde var. Çünkü Fenerbahçe bu kadar uzun bekleyemez. Fenerbahçe'nin kaderinde önümüzdeki sezon şampiyon olmak var" dedi. Yanal, F.Bahçe'de yapamayan gider" ifadesini de kullandı.

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