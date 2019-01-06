Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalya Beşiktaşlılar Derneği'nde önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Orman'ın açıklamalarından satır başları:
Tolgay Arslan, Beşiktaş'ta devam edecek gibi görünüyor. Tolgay Arslan - Şener Özbayraklı takası gündemde yok. Tolgay Arslan Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusu. Transfere devam etmemiz gidecek oyunculara bağlı. Forvet ve stoper transferini tamamladık.
Detaylar birazdan...
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