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  • 06.01.2019 13:10

Başkanı 'dan flaş açıklaması!

'ye gideceği iddia edilen için ilk açıklama Başkanı 'dan geldi. İşte Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Tolgay Arslan açıklaması.

Fikret Orman'dan flaş Tolgay Arslan açıklaması!

Başkanı , Antalya Beşiktaşlılar Derneği'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Orman'ın açıklamalarından satır başları:

, Beşiktaş'ta devam edecek gibi görünüyor. Tolgay Arslan - Şener Özbayraklı takası gündemde yok. Tolgay Arslan Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusu. Transfere devam etmemiz gidecek oyunculara bağlı. Forvet ve stoper transferini tamamladık.

Detaylar birazdan...

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