Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalya Beşiktaşlılar Derneği'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Orman'ın açıklamalarından satır başları:

Tolgay Arslan, Beşiktaş'ta devam edecek gibi görünüyor. Tolgay Arslan - Şener Özbayraklı takası gündemde yok. Tolgay Arslan Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusu. Transfere devam etmemiz gidecek oyunculara bağlı. Forvet ve stoper transferini tamamladık.

Detaylar birazdan...