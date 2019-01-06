Beşiktaş, PSV Eindhoven'dan Nicolas Isimat-Mirin'i resmen transfer etti. Fransız futbolcu, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti. Mirin'in bugün Antalya kampına katılacağı öğrenildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; detaylı kan tetkikleri yapılan Mirin; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak-burun- boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattı.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin'e başarılar dileriz.

Beşiktaş JK

Nicolas Isimat-Mirin kimdir?

Rennes altyapısından yetişen Mirin, Fransa'da Valenciennes ve Monaco formaları giydikten sonra 2014 yılında PSV Eindhoven'a transfer oldu. Son iki sezonda da 37 maça çıkan 1.87 boyundaki Fransız savunmacı, PSV Eindhoven ile 3 Hollanda Ligi şampiyonluğu ve 2 Hollanda Süper Kupası zaferi yaşadı.

Bu sezon 6 maçta görev alan Mirin, 1 gol attı. 27 yaşındaki oyuncu sezon başında da Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.