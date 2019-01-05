Manuel Da Costa'yı Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'a 2,5 milyon Euro bonservis bedeliyle satan Medipol Başakşehir, Faslı oyuncunun yerini Türk asıllı Alman futbolcu Serdar Taşçı ile doldurdu.
Başakşehir, Türk asıllı Alman futbolcu Serdar Taşçı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
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