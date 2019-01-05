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  • 05.01.2019 20:45

Son dakika: , Serdar Taşcı ile anlaştı

Medipol , en son forması giyen 31 yaşındaki stoper Serdar Taşcı ile anlaştı.

Başakşehir'den bir transfer daha!

Manuel Da Costa'yı temsilcisi Al Ittihad'a 2,5 milyon Euro bonservis bedeliyle satan Medipol , Faslı oyuncunun yerini Alman futbolcu ile doldurdu.

Başakşehir, Türk asıllı Alman futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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