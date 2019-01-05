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  • 05.01.2019 19:33

, Milan'a 15 milyon ’lik ödeme yaptı

Kulübü, ’nın Milan Kulübü'ne, ve ’nın bonservis bedeli taksiti olarak 15 milyon 241 bin ’lik bir ödeme yaptı. Bordo-mavililerin dün yaptığı hamle dönemi öncesi ekibini rahatlattı.




İtalya'nın Milan Kulübü, Jose Sosa ve Juraj Kucka'nın bonservis bedellerinin ödenmediği nedeniyle Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etmişti. Yaşanan bu gelişme üzerine bordo-mavili kulüp herhangi bir transfer yasağı ile karşı karşıya kalmamak için İtalyan kulübüne dün 2 milyon 500 bin Euro (15 milyon 241 bin TL) ödeme yaptı.

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