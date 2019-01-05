





İtalya'nın Milan Kulübü, Jose Sosa ve Juraj Kucka'nın bonservis bedellerinin ödenmediği nedeniyle Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etmişti. Yaşanan bu gelişme üzerine bordo-mavili kulüp herhangi bir transfer yasağı ile karşı karşıya kalmamak için İtalyan kulübüne dün 2 milyon 500 bin Euro (15 milyon 241 bin TL) ödeme yaptı.