İtalya'nın Milan Kulübü, Jose Sosa ve Juraj Kucka'nın bonservis bedellerinin ödenmediği nedeniyle Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etmişti. Yaşanan bu gelişme üzerine bordo-mavili kulüp herhangi bir transfer yasağı ile karşı karşıya kalmamak için İtalyan kulübüne dün 2 milyon 500 bin Euro (15 milyon 241 bin TL) ödeme yaptı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.