Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 05.01.2019 15:48
  • Son Güncelleme: 05.01.2019 15:55

Ozan Tufan resmen 'da

'de uzun süre önce kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, ile anlaşmaya vardı. Akdeniz temsilcisi açıklamayı twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oldu

Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ozan Tufan'ın Aytemiz 'a kiralandığını açıkladı.

Ersun Yanal basın mensupları ile yaptığı görüşmede, "Ozan Tufan'ı kiralık vereceğiz. Bir sene oynasın gelsin. Gitmesinde yarar var. Uzun zamandan beri oynadı, oynamadı durumu var. O da kendine bir çeki düzen versin. Onun için de bir değişiklik faydalı olacaktır. Bazen çok ısrar etmek doğru yapmak anlamı taşımıyor. Böyle bir karar verdik. Bir gitsin bir nefes alsın, bir kafasını toparlasın. Bazen bu değişiklikler iyidir. " demişti.

ALANYASPOR DA AÇIKLADI
Aytemiz Alanya, transferi resmi twitter hesabı üzerinden doğruladı. Yapılan açıklamada "Aytemiz Alanyasporumuza hoş geldin Ozan Tufan." ifadelerine yer verildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriOzan Tufan resmen Alanyaspor'da
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar