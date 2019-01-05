Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ozan Tufan'ın Aytemiz Alanyaspor'a kiralandığını açıkladı.

Ersun Yanal basın mensupları ile yaptığı görüşmede, "Ozan Tufan'ı kiralık vereceğiz. Bir sene oynasın gelsin. Gitmesinde yarar var. Uzun zamandan beri oynadı, oynamadı durumu var. O da kendine bir çeki düzen versin. Onun için de bir değişiklik faydalı olacaktır. Bazen çok ısrar etmek doğru yapmak anlamı taşımıyor. Böyle bir karar verdik. Bir gitsin bir nefes alsın, bir kafasını toparlasın. Bazen bu değişiklikler iyidir. " demişti.

ALANYASPOR DA AÇIKLADI

Aytemiz Alanyaspor, transferi resmi twitter hesabı üzerinden doğruladı. Yapılan açıklamada "Aytemiz Alanyasporumuza hoş geldin Ozan Tufan." ifadelerine yer verildi.