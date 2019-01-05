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  • 05.01.2019 19:42
  • Son Güncelleme: 05.01.2019 19:56

ini duyurdu

, i konusunda Evkur ile prensip anlaşmasına vardığı 'ı resmen açıkladı.

Fenerbahçe transferi duyurdu!

devre arası dönemindeki ilk takviyesini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Evkur 'un 25 yaşındaki stoperi 'ı renklerine bağladı.

Sarı-lacivertliler transferi sosyal medya hesabından duyurdu. Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'nin Twitter hesabından paylaştığı "Tribünlerde, hep dillerde!" başlıklı videosunun altına "Bu sevda bitmez gönüllerde" yazarken, Fenerbahçe'nin hesabından "Yuvana hoş geldin Sadık Çiftpınar. Omuz omuza nice zaferlere!" cevabı geldi.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ve kulübü Evkur Yeni Malatyaspor ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun bonservisiyle kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlamıştır.

Bu bağlamda 1 Ocak 1993 doğumlu stoper ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Sadık Çiftpınar ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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