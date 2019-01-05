Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!

Portekizli futbolcu Pepe'nin ayrılışının ardından stoper arayışlarına giren Beşiktaş, PSV Eindhoven'dan Fransız Nicolas Isimat Mirin ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. 27 yaşındaki savunma oyuncusunun kısa sürede içinde İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrolünden sonra Siyah-beyazlıların Antalya kampına katılacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş, Fransız savunmacı ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Siyah-beyazlılardan şu açıklama yapıldı:

Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat-Mirin'in kulübümüze transferi için görüşmelere başlanmıştır.



Nicolas Isimat-Mirin, yarın sabah 06.45'te İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek.

ISIMAT MİRİN KİMDİR?

Rennes altyapısından yetişen Mirin, Fransa'da Valencienne ve Monaco formaları giydikten sonra 2014 yılında PSV Eindhoven'a transfer oldu. Son iki sezonda da 37 maça çıkan 1.87 boyundaki Fransız savunmacı, PSV Eindhoven ile 3 Hollanda Ligi şampiyonluğu ve 2 Hollanda Süper Kupası zaferi yaşadı. Bu sezon 6 maçta görev alan Mirin, 1 gol attı. 27 yaşındaki oyuncu sezon başında başında da Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın gündemine gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.