İki stoper takviyesi yapmayı düşünen Beşiktaş'ta yeniden Nicolas Isimat Mirin sesleri yükseliyor... Siyah- Beyazlı yönetim, PSV formasını giyen Fransız yıldızın kiralanması konusunda büyük mesafe kat etti. Şu anda gözler teknik patron Şenol Güneş'e çevrilmiş durumda. Eğer tecrübeli hoca onayı verirse imzalar atılacak.
- Spor
- 05.01.2019
- Gazete
Nicolas Mirin’de karar Güneş’in
Fransız stoperin transferiyle ilgili son kararı Şenol Güneş verecek.
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