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’de karar Güneş’in

Fransız stoperin transferiyle ilgili son kararı verecek.

Nicolas Mirin’de karar Güneş’in
İki stoper takviyesi yapmayı düşünen Beşiktaş'ta yeniden Nicolas Isimat Mirin sesleri yükseliyor... Siyah- Beyazlı yönetim, PSV formasını giyen Fransız yıldızın kiralanması konusunda büyük mesafe kat etti. Şu anda gözler teknik patron Şenol Güneş'e çevrilmiş durumda. Eğer tecrübeli hoca onayı verirse imzalar atılacak.

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