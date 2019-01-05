Nicolas Mirin’de karar Güneş’in

İki stoper takviyesi yapmayı düşünen Beşiktaş'ta yeniden Nicolas Isimat Mirin sesleri yükseliyor... Siyah- Beyazlı yönetim, PSV formasını giyen Fransız yıldızın kiralanması konusunda büyük mesafe kat etti. Şu anda gözler teknik patron Şenol Güneş'e çevrilmiş durumda. Eğer tecrübeli hoca onayı verirse imzalar atılacak.