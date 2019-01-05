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Neler atmışlar neler!

sahalarına atılan yabancı maddelerin neler olduğunu hemne herkes bilir. Ama önceki yıllarda otomobil kapısı, jant kapağı, motosiklet ve turuncu tavşan atıldığını kim tahmin edebilir!

Neler atmışlar neler!
İşte top listesine girmiş olan sahaya atılmış yabancı maddeler.
OTOMOBİL KAPISI: 2010 Dünya Kupası öncesinde Şili-Yeni Zelanda hazırlık maçı.
JANT KAPAĞI: 2009 yılında oynanan Ankaraspor-Beşiktaş maçında atıldı.
KEBAP SOSU: İsveç'te Djurgarden-Assyriska maçındaç atıldı.

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