Neler atmışlar neler!

İşte top listesine girmiş olan sahaya atılmış yabancı maddeler.
OTOMOBİL KAPISI: 2010 Dünya Kupası öncesinde Şili-Yeni Zelanda hazırlık maçı.
JANT KAPAĞI: 2009 yılında oynanan Ankaraspor-Beşiktaş maçında atıldı.
KEBAP SOSU: İsveç'te Djurgarden-Assyriska maçındaç atıldı.
OTOMOBİL KAPISI: 2010 Dünya Kupası öncesinde Şili-Yeni Zelanda hazırlık maçı.
JANT KAPAĞI: 2009 yılında oynanan Ankaraspor-Beşiktaş maçında atıldı.
KEBAP SOSU: İsveç'te Djurgarden-Assyriska maçındaç atıldı.
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