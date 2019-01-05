Ve Burak Yılmaz resmen Beşiktaş'ta... Yıldız futbolcu dün Siyah- Beyazlılar'ın kampına katıldı ve ilk idmanına çıktı. Burak sosyal medyadan yayınladığı mesajda, "Büyük Beşiktaş taraftarının her bir ferdinin övgüsünü de eleştirisini de saygıyla karşılıyorum. Şenol hocama ve bana inanan herkese çok teşekkür ederim" dedi.
BONSERVİS BEDELİ ÖDENECEK
Golcü oyuncu, "Beşiktaşlı duruşunun sorumluluğunda olacak ve terimin son damlasına kadar Beşiktaş'ımız için mücadele edeceğim" diye konuştu. Siyah-Beyazlılar, Trabzon'a 1.1 milyon Euro ödeneceğini açıkladı.
450 BİN EURO'YU BIRAKTI
Trabzon ise Burak'ın 450 bin Euro alacağını bıraktığını ve kalan 1.7 milyon Euro'nun Ağustos, Aralık ve Şubat'ta taksitle ödeneceğini duyurdu.
BONSERVİS BEDELİ ÖDENECEK
Golcü oyuncu, "Beşiktaşlı duruşunun sorumluluğunda olacak ve terimin son damlasına kadar Beşiktaş'ımız için mücadele edeceğim" diye konuştu. Siyah-Beyazlılar, Trabzon'a 1.1 milyon Euro ödeneceğini açıkladı.
450 BİN EURO'YU BIRAKTI
Trabzon ise Burak'ın 450 bin Euro alacağını bıraktığını ve kalan 1.7 milyon Euro'nun Ağustos, Aralık ve Şubat'ta taksitle ödeneceğini duyurdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.