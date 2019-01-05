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11 milimlik kader

City’li Stones’un çıkardığı topa çizgi teknolojisi ‘11 milimi izçginin’ üzerinde deyince gol kararı çıkmadı... Maçı 2-1 kazanan City farkı 4 puana indirdi.

11 milimlik kader
Belki de Premier Lig'de sezonun maçı önceki gece oynandı. Manchester City, lider Liverpool'u 2-1 yenerek farkı 4 puana indirdi. Maçın 18. dakikasında City stoperi Stones gole giden topu çıkardı. Tüm kamera açılarından topun çizgiyi geçtiği görüldü. Ancak çizgi teknolojisi, topun 11 miliminin çizgi üzerinde olduğunu saptadı ve gol kararı çıkmadı. Öne geçme şansını kaçıran Liverpool 2-1 kaybetti ve belki de bu pozisyon şampiyonluğa mal olacak.

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