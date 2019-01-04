Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel dün Başkan Ali Koç ve asbaşkan Semih Özsoy'dan bir basın toplantısıyla özür diledi ve hemen arkasından affedildi.
AĞLAMAKLI OLDU
Ancak Volkan Demirel'in özür konuşmasını yaparken çok zorlandığı ve konuşmasının son bölümünde ağlamaklı olduğu gözlerden kaçmadı.
NEDEN BİR TEK VOLKAN
Hem Volkan'ın bu durumu hem de konuşmanın yapıldığı mekan taraftarların büyük tepkisine neden oldu. Taraftarlar sanal alemde, "Takım kaptanına böyle bir yerde mi özür diletilir. Üstelik zorla özür diletiyorlar. Aatıf ve Dirar affedilirken özür dilemeleri istendi mi" ifadelerini kullandılar.
YANLIŞ YAPTILAR
Başka yorumlarda ise "Başkan ve yönetim böyle bir olayı Volkan'a çok görmeliydi. Volkan küçülmedi. Onlar küçüldü" denildi.
VOLKAN: BEN F.BAHÇE İÇİN VAR OLDUM!
Volkan Demirel, konuşmasında "Başkanımın beni sevdiğini biliyorum, ben de onu çok seviyorum. Başkanımızdan ve asbaşkanımızdan özür diliyorum. Ben F.Bahçe için var oldum" dedi.
BURASI MI LAYIK GÖRÜLDÜ!
Volkan'ın özür açıklamasıı yaptığı mekan da tepkilere neden oldu. Üstelik Volkan, "Açıklama dışarda olacaktı. Hava soğuk diye burdayız" deyince taraftar tepkisi daha da arttı. Taraftarlar, "Bari yılların kaptanına uygun bir mekan ayarlasalardı" dediler.
AĞLAMAKLI OLDU
Ancak Volkan Demirel'in özür konuşmasını yaparken çok zorlandığı ve konuşmasının son bölümünde ağlamaklı olduğu gözlerden kaçmadı.
NEDEN BİR TEK VOLKAN
Hem Volkan'ın bu durumu hem de konuşmanın yapıldığı mekan taraftarların büyük tepkisine neden oldu. Taraftarlar sanal alemde, "Takım kaptanına böyle bir yerde mi özür diletilir. Üstelik zorla özür diletiyorlar. Aatıf ve Dirar affedilirken özür dilemeleri istendi mi" ifadelerini kullandılar.
YANLIŞ YAPTILAR
Başka yorumlarda ise "Başkan ve yönetim böyle bir olayı Volkan'a çok görmeliydi. Volkan küçülmedi. Onlar küçüldü" denildi.
VOLKAN: BEN F.BAHÇE İÇİN VAR OLDUM!
Volkan Demirel, konuşmasında "Başkanımın beni sevdiğini biliyorum, ben de onu çok seviyorum. Başkanımızdan ve asbaşkanımızdan özür diliyorum. Ben F.Bahçe için var oldum" dedi.
BURASI MI LAYIK GÖRÜLDÜ!
Volkan'ın özür açıklamasıı yaptığı mekan da tepkilere neden oldu. Üstelik Volkan, "Açıklama dışarda olacaktı. Hava soğuk diye burdayız" deyince taraftar tepkisi daha da arttı. Taraftarlar, "Bari yılların kaptanına uygun bir mekan ayarlasalardı" dediler.
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