Galatasaray'da Ozan Kabak bilmecesi çözüldü... Sarı- Kırmızılılar'la sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan ve sözleşmesinde 7.5 milyon Euro serbest kalma bedeli bedeli genç yıldız ayrılıktan vazgeçti. Dün teknik direktör Fatih Terim, Florya'da Ozan Kabak'la yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli hocanın bu görüşmede "Avrupa'da oynama isteğine saygı duyuyorum. Ancak bunun için en doğru zamanı beklemeliyiz. Bu sezon sana ihtiyacım var" dediği öğrenildi. Ozan da bu sözlerin ardından sezon sonuna kadar takımda kalmaya karar verdi. Genç futbolcu, Terim'le fotoğrafını paylaştı ve altına '1likte' notu düştü.
- Spor
- 04.01.2019
- Gazete
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