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  • 03.01.2019 22:28
  • Son Güncelleme: 03.01.2019 22:35

Robinho ile anlaşma sağladı!

Brezilyalı futbolcu Robinho, hesabından yaptığı paylaşımla ini duyurdu.

Robinho resmen Başakşehir'de

'un yıldız oyuncusu Robinho, hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 'e olduğunu duyurdu.

Medipol Başakşehir Kulübü'nün geçtiğimiz günlerde başkan ile Demir Grup Sivasspor Başkanı 'ın el sıkıştığı bir fotoğrafı paylaşması ve Robinho transferini açıklamasının ardından Brezilyalı futbolcu da transferi doğruladı.

Kulüpler arasında anlaşma sağlandığı ancak Medipol Başakşehir'in Robinho ile anlaşamadığı iddia edilirken, Robinho'dan bu iddialara yanıt niteliği taşıyan bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle bir video paylaşan Robinho, "Hayalleri gerçeğe dönüştürmeye geliyorum " ifadelerini kullandı.

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