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vazgeçti!

kulübü, Mariano’nun ini askıya aldı.

Flamengo vazgeçti!
Yaklaşık 1 aydır Galatasaraylı Mariano Filho ile yakından ilgilenen Flamengo bu i askıya aldı... Brezilyalı gazeteci Fabio Sormani, "Flamengo, Mariano'dan vazgeçti. Önceden ilgileniyorlardı ancak parasal konularda anlaşma sağlayamadılar. Flamengo artık bu transferi istemiyor" ifadesini kullandı.

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