Flamengo vazgeçti!

Yaklaşık 1 aydır Galatasaraylı Mariano Filho ile yakından ilgilenen Flamengo bu transferi askıya aldı... Brezilyalı gazeteci Fabio Sormani, "Flamengo, Mariano'dan vazgeçti. Önceden ilgileniyorlardı ancak parasal konularda anlaşma sağlayamadılar. Flamengo artık bu transferi istemiyor" ifadesini kullandı.
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- 04.01.2019
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