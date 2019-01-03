Hürriyet'in iddiasına göre, Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok, yeni kulübüyle anlaşmaya vardı. Fakat Eren Derdiyok'un rotası sanılanın aksine Almanya değil.
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Hürriyet'in iddiasına göre, Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok, yeni kulübüyle anlaşmaya vardı. Fakat Eren Derdiyok'un rotası sanılanın aksine Almanya değil.
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