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  • 03.01.2019 10:25
  • Son Güncelleme: 03.01.2019 10:40

'ya gitmesi beklenen yolcusu!

İddialara göre 'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 'un yeni takımı belli oldu. Daha önce 'ya gideceği iddia edilen Eren Derdiyok'un, yeni takımı belli oldu.

Hürriyet'in iddiasına göre, Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok, yeni kulübüyle anlaşmaya vardı. Fakat Eren Derdiyok'un rotası sanılanın aksine Almanya değil.

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