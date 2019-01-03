Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozan Kabak ile bir araya geldi. Toplantıda Ozan Kabak'ın sezon sonuna kadar Galatasaray'da forma giymesine karar verildi. [beIN SPORTS]
Ayrıntılar geliyor...
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozan Kabak ile bir araya geldi. Toplantıda Ozan Kabak'ın sezon sonuna kadar Galatasaray'da forma giymesine karar verildi. [beIN SPORTS]
Ayrıntılar geliyor...
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