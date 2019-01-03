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  • 03.01.2019 16:38
  • Son Güncelleme: 03.01.2019 16:42

Son dakika: 'da için karar verildi!

Son dakika haberine göre; 'ın 'le yaptığı görüşmenin ardından genç oyuncunun sezon sonuna dek takımda kalmasına karar verildi.

Galatasaray'da Ozan Kabak karar için verildi!

Teknik Direktörü , ile bir araya geldi. Toplantıda Ozan Kabak'ın sezon sonuna kadar Galatasaray'da forma giymesine karar verildi. [beIN SPORTS]

Ayrıntılar geliyor...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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