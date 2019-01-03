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  • Son Güncelleme: 03.01.2019 21:34

, 'ın sözleşmesini fesh etti!

, 'ın sözleşmesini anlaşmalı olarak feshetti.

Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan resmen ayrıldı

A Spor'un haberine göre , 'ın sözleşmesini anlaşmalı olarak feshetti.

Yarın ile sözleşme imzalaması beklenen Burak Yılmaz, 2017'nin Ağustos ayında ekibi 'dan transfer edildi ve bordo mavili ekiple çıktığı 32 maçta 28 gol atıp 4 de asist yaptı.

Bugün, hazırlık kampı için 'ya gelen Beşiktaş kafilesini karşılayan taraftarlar havalimanında Burak Yılmaz aleyhinde tezahüratlarda bulunmuştu.

2006 ila 2008 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen tecrübeli oyuncu 6 gol kaydetti.

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