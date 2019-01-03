Galatasaray, Garry Rodrigues'in transferi için Al Ittihad ile resmi görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yayınladığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;
"Galatasaray Sportif A.Ş., futbolcu Garry Rodrigues'in transferi için Al Ittihad Football Club ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Garry Rodrigues'in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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