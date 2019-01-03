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  • Son Güncelleme: 03.01.2019 20:20

Son dakika: , Gary Rodrigues'i 'a bildirdi

, 'in i için kulübüyle görüşmelere başlandığını 'a bildirdi.

Galatasaray, Gary Rodrigues'i KAP'a bildirdi

, 'in i için ile resmi görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yayınladığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;

"Galatasaray Sportif A.Ş., futbolcu Garry Rodrigues'in transferi için Al Ittihad Football Club ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Garry Rodrigues'in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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