İkinci devreyi değil sezonu açıyoruz! F.Bahçe ikinci yarı için topbaşı yaptı. Yanal, “Sezon şimdi başlıyor” dedi.

Tarihinin en kötü ilk yarı performansına imza atan Fenerbahçe sezonun ikinci devresi için topbaşı yaptı. Can Bartu Tesisleri'nde toplanan Sarı-Lacivertliler bugün kamp için Antalya'ya gidecek. Futbolcularıyla bir toplantı yapan teknik direktör Ersun Yanal beyaz bir sayfa açtıklarının vurgusunu yaptı. Tecrübeli hoca, "Bugün ikinci devreyi değil, sezonu açıyoruz. Önümüzde uzun bir maraton var. Bizden beklenen performansı göstererek taraftarlarımızın yüzünü güldüreceğiz" ifadesini kullandı. İlk çalışmada futbolcuların çok hırslı olması dikkatleri çekti.