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  • 02.01.2019 21:39
  • Son Güncelleme: 02.01.2019 21:44

'dan Fenerbahçeli taraftarlara mesaj

Fenerbahçe Teknik Direktörü , hesabı üzerinden sarı lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

Ersun Yanal'dan taraftarlara mesaj

Fenerbahçe Teknik Direktörü , hesabı üzerinden sarı lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

Fenerbahçe camiasının çok büyük olduğunu vurgulayan Yanal yaptığı paylaşımda, "Unutmayın, biz hedeflerinden çok daha büyük bir camiayız. Hep birlikte başaracağız! İnan Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal'ın bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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