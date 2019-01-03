Sezonun ilk yarısında savunmada büyük sıkıntı yaşayan ve bu bölgeye takviye yapmak isteyen Galatasaray, Avrupa'yı kuşattı!.. Sarı-Kırmızılılar, İngiltere ve İtalya'da çalışmalarını sürdürüyor. Ada basınına göre Cimbom, Manchester City kadrosunda yer alan iki stoper için teklif yaptı.
FATİH TERİM: ÇOK KALİTELİ
Bu isimlerin Eliaquim Mangala ve Philippe Sandler olduğu öğrenildi. Manchester City'de kadro dışı olan Fransız Mangala için Fatih Terim'in, "Maç eksiği var ama çok kaliteli" dediği öğrenildi.
GELECEĞİN YILDIZ ADAYI
İngiliz kulübünden istenen diğer stoper Sandler sezon başında Zwolle'den alınmıştı. Rotasyonda kendisiye yer bulamayan 22 yaşındaki Hollandalı oyuncu geleceğin yıldız adayları arasında.
TAFFAREL DE DEVREYE GİRDİ
İtalyan basını ise Galatasaray'ın Inter'li Miranda konusunda temaslara hız verdiğini yazdı. Brezilyalı stoperi Taffarel'in ikna edeceğini yazan gazeteler, transferin yakın olduğunu iddia etti.
FATİH TERİM: ÇOK KALİTELİ
Bu isimlerin Eliaquim Mangala ve Philippe Sandler olduğu öğrenildi. Manchester City'de kadro dışı olan Fransız Mangala için Fatih Terim'in, "Maç eksiği var ama çok kaliteli" dediği öğrenildi.
GELECEĞİN YILDIZ ADAYI
İngiliz kulübünden istenen diğer stoper Sandler sezon başında Zwolle'den alınmıştı. Rotasyonda kendisiye yer bulamayan 22 yaşındaki Hollandalı oyuncu geleceğin yıldız adayları arasında.
TAFFAREL DE DEVREYE GİRDİ
İtalyan basını ise Galatasaray'ın Inter'li Miranda konusunda temaslara hız verdiğini yazdı. Brezilyalı stoperi Taffarel'in ikna edeceğini yazan gazeteler, transferin yakın olduğunu iddia etti.
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