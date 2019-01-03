Büyük bir transfer harekatı başlatan Fenerbahçe'de tüm gözler İngiltere'ye çevrilmiş durumda... Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda öncelikle orta alana çok kaliteli bir isim almak isteyen Sarı-Lacivertli yönetim, Manchester United formasını giyen Marouane Fellaini için kesinin ağzını açtı.
UNİTED'IN İSTEĞİ 8 MİLYON EURO
ADA basınına da yansıyan bilgilere göre Fenerbahçe, 2020'ye kadar sözleşmesi olan Belçikalı yıldız için İngiliz kulübüne 5 milyon Euro teklif etti. Manchester United'ın ise 8 milyon Euro istediği ifade ediliyor.
TEKLİFE ÇOK OLUMLU YAKLAŞIYOR
Başkan Ali Koç'un bizzat görüştüğü Fellaini'ye ise 3.5 yıllık sözleşme ve toplam 14 milyon Euro maaş önerildiği belirlendi. Takımdan ayrılmak isteyen yıldız futbolcunun teklife sıcak baktığı öğrenildi.
FABREGAS'TAN KÖTÜ HABER VAR
İngiliz basını görüşmelerin olumlu sürdüğünü ve transferin bitmeye yakın olduğunu iddia ediyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Chelsea'li Fabregas, Manoca ile anlaşma sağladı.
UNİTED'IN İSTEĞİ 8 MİLYON EURO
ADA basınına da yansıyan bilgilere göre Fenerbahçe, 2020'ye kadar sözleşmesi olan Belçikalı yıldız için İngiliz kulübüne 5 milyon Euro teklif etti. Manchester United'ın ise 8 milyon Euro istediği ifade ediliyor.
TEKLİFE ÇOK OLUMLU YAKLAŞIYOR
Başkan Ali Koç'un bizzat görüştüğü Fellaini'ye ise 3.5 yıllık sözleşme ve toplam 14 milyon Euro maaş önerildiği belirlendi. Takımdan ayrılmak isteyen yıldız futbolcunun teklife sıcak baktığı öğrenildi.
FABREGAS'TAN KÖTÜ HABER VAR
İngiliz basını görüşmelerin olumlu sürdüğünü ve transferin bitmeye yakın olduğunu iddia ediyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Chelsea'li Fabregas, Manoca ile anlaşma sağladı.
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