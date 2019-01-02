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  • 02.01.2019 19:05
  • Son Güncelleme: 02.01.2019 19:30

'de kararı verildi!

'de bırakılan isimler arasında olan sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel kararı verildi!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon zorlu bir süreçten geçen ve devre arasına 16 puanla 17. sırada giren 'de, 5 Ekim'de , Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın süresiz olarak bırakıldığı açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Chahechouhe ve Dirar'ın affedildiği ve takımın ikinci yarı hazırlıkları için gerçekleştirilecek kampa katılacağı açıklanırken Volkan Demirel için herhangi bir açıklama yapılmadı.

İlk olarak Volkan Demirel'in menajeri, yaptığı açıklamada deneyimli oyuncunun ve Fenerbahçe camiasından özür dileyebileceğini söylerken deneyimli eldiven resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarın 11.00'de, Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

A Spor'un haberine göre Volkan Demirel affedildi. Deneyimli oyuncu takımın Belek kampına katılacak.

37 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 5 resmi maçta kalesinde 5 gol gördü.

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