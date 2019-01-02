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  • 02.01.2019 18:36
  • Son Güncelleme: 02.01.2019 18:39

Mahmutyazıcıoğlu: Hasic'le ilgileniyoruz

yöneticisi , 'in genç yeteneği 'le ilgilendiklerini açıkladı.



Beşiktaş Kulübü, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'in genç yeteneği Ajdin Hasic'i transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.

Konuyla ilgili TRTSpor'a açıklama yapan yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Hasic'e bizim ilgimiz var. Bütün dünyanın ilgisi var. İlgi duyulmayacak gibi bir oyuncu değil. Yaşı küçük. Kulübü Zagreb ile sözleşme fesih durumu var. Dava devam ediyor" şeklinde konuştu.

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