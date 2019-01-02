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  • 02.01.2019 20:45

'ta sürpriz gelişme! Orkan Çınar geri dönüyor

'ın sezon başında 'a kiraladığı 22 yaşındaki kanat oyuncusu Orkan Çınar, siyah-beyazlı kulübe geri dönüyor.

Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Geri dönüyor
, sezon başında Orkan Çınar'ı 'a kiralamıştı.

Sözleşmede yer alan "Devre arası geri çağrılabilir" maddesine göre siyah-beyazlı kulüp, genç oyuncuyu kampına dahil etmeyi planlıyor. Orkan'ın hafta içinde yaşanacak gelişmelere göre kampa katılıp katılmayacağı netlik kazanacak.
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