Bugünkü
Takvim

yayın gelirlerinde ilk sırada yer alıyor

Sarı-Kırmızılılar, yayın havuzundan 137,2 milyon liralık gelir elde etti. Düşme hattındaki F.Bahçe, şampiyonlar payının etkisiyle 119,4 milyon lira gelire ulaşıp 2. sıraya yerleşti.

Zirvede Aslan var
Süper Lig yayın gelirlerinde zirve 'ın... Aslan, şu ana kadar yayın havuzundan 137,2 milyon liralık gelir elde etti. Katılım bedeli olarak 38,5 milyon lira alan Cimbom, performan primi olarak da 29,4 milyon lira kazandı. G.Saray, şampi- yonlar payından da 69,3 milyon liralık gelirin sahibi oldu. İlk yarıyı 17. sırada ve düşme hattında bitiren Fenerbahçe, 119,4 milyon lira gelire ulaşıp, kazanç liginde ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş toplamda 114,6 milyon lira kazanarak yayın gelirinde ilk 3'e girdi.

PRİMİ 2.8 MİLYON
'de her takım, 38,5 milyon lira katılım payı ve galibiyet başına 2,8 milyon lira alıyor. Şampiyonluk yaşamış takımlar, bir sezon için 3,3 milyon lira kazanıyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriSüper Lig yayın gelirlerinde Galatasaray ilk sırada yer alıyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri