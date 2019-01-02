Süper Lig yayın gelirlerinde zirve Galatasaray'ın... Aslan, şu ana kadar yayın havuzundan 137,2 milyon liralık gelir elde etti. Katılım bedeli olarak 38,5 milyon lira alan Cimbom, performan primi olarak da 29,4 milyon lira kazandı. G.Saray, şampi- yonlar payından da 69,3 milyon liralık gelirin sahibi oldu. İlk yarıyı 17. sırada ve düşme hattında bitiren Fenerbahçe, 119,4 milyon lira gelire ulaşıp, kazanç liginde ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş toplamda 114,6 milyon lira kazanarak yayın gelirinde ilk 3'e girdi.
GALİBİYET PRİMİ 2.8 MİLYON
Süper Lig'de her takım, 38,5 milyon lira katılım payı ve galibiyet başına 2,8 milyon lira alıyor. Şampiyonluk yaşamış takımlar, bir sezon için 3,3 milyon lira kazanıyor...
GALİBİYET PRİMİ 2.8 MİLYON
Süper Lig'de her takım, 38,5 milyon lira katılım payı ve galibiyet başına 2,8 milyon lira alıyor. Şampiyonluk yaşamış takımlar, bir sezon için 3,3 milyon lira kazanıyor...
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