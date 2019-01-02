Rodrıgues için geliyorlar

Geçtiğimiz hafta Garry Rodrigues'in transferi için Galatasaray'ın kapısını çalan Al Ittihad girişimlere hız veriyor... Suudi Arabistan kulübünün yetkilileri, Sarı-Kırmızılılar'dan gelen olumlu geri dönüş sonrasında pazarlıklara yüz yüze devam edecek.
PAZARLIK YAPILACAK
Alınan bilgilere göre Suudi yöneticiler birkaç gün içinde transfer son noktayı koymak için İstanbul'a gelecek. Galatasaray cephesi, Al Ittihad'ın 8 milyon Euro'luk ilk teklifini yukarıya çekmek için sıkı pazarlıklar yapacak.
PAZARLIK YAPILACAK
Alınan bilgilere göre Suudi yöneticiler birkaç gün içinde transfer son noktayı koymak için İstanbul'a gelecek. Galatasaray cephesi, Al Ittihad'ın 8 milyon Euro'luk ilk teklifini yukarıya çekmek için sıkı pazarlıklar yapacak.
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