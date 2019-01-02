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ve için kritik bekleyiş

Yönetim, üç gün içinde Onur’a 2.2 milyon , Burak’a da 1.9 milyon Euro ödemezse iki yıldız da serbest kalacak.

İki yıldız için kritik bekleyiş
Trabzonspor yönetimi ikinci yarı öncesi mevcut kadrodaki oyuncuların motivasyonunu artırmak için bir miktar ödeme yapmayı planlıyor. Ancak kadro dışı bırakılan ve kendilerine kulüp bulmaları söylenen Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın serbest kalmaması için ödenmesi gereken rakam ise henüz bulunamadı. Burak Yılmaz'a 1 milyon 900 bin Euro, Onur'a ise 2 milyon 200 bin Euro ödeme yapması gereken Trabzonspor yönetimi 4 Ocak 2019 tarihine kadar bu ödemeleri yapamazsa iki oyuncu da serbest kalacak.

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