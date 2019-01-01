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G.Saray i, Lazio’nun 21 yaşındaki stoperi ’yi kiralamak için seferine çıkacak. Yönetim bu transferde kararlı.

Luiz Felipe için Çizme’ye çıkarma
Aslan savunmasını güçlendirmek için harekete geçti... Sarı-Kırmızılılar, n ekibi Lazio'da forma giyen Brezilyalı stoper 'yi kiralamakta kararlı. in bu hafta içinde İtalya'ya giderek Lazio'yu yetkililerle masaya oturması bekleniyor. 21 yaşındaki oyuncuyu 'in çok istediği biliniyor. Felipe güçlü fiziği ve tekniğiyle dikkat çeken bir savunmacı.

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