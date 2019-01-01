Aslan savunmasını güçlendirmek için harekete geçti... Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen Brezilyalı stoper Luiz Felipe'yi kiralamakta kararlı. Yönetimin bu hafta içinde İtalya'ya giderek Lazio'yu yetkililerle masaya oturması bekleniyor. 21 yaşındaki oyuncuyu Teknik Direktör Fatih Terim'in çok istediği biliniyor. Felipe güçlü fiziği ve tekniğiyle dikkat çeken bir savunmacı.
- Spor
- 01.01.2019
- Gazete
Luiz Felipe için Çizme’ye çıkarma
G.Saray Yönetimi, Lazio’nun 21 yaşındaki stoperi Luiz Felipe’yi kiralamak için İtalya seferine çıkacak. Yönetim bu transferde kararlı.
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