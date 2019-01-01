G.Saray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Sinan Gümüş'ü Kasımpaşa'nın istediği öğrenildi.
SON KARAR TERİM'İN
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin genç golcüyü ısrarla istediği bildirildi. Transferle ilgili son kararı Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in verecek.
SON KARAR TERİM'İN
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin genç golcüyü ısrarla istediği bildirildi. Transferle ilgili son kararı Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in verecek.
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