Jailson: Formamın hakkını vereceğim

Galatasaray ile oynanan derbi maçta yaşanan olayların ardından kırmızı kart görüp 8 maç ceza alan ve bu cezasını ligin son haftasında tamamlayan Jailson, 12. yarıyı iple çekiyor.
PİŞMAN DEĞİLİM
Brezilya basınına açıklama yapan Jailson, "Takımımı seviyorum ve futbolu da çok özledim. Formamı giyeceğim günü bekliyorum. Şu an sıralamadaki durumumuz geçicidir" dedi. Jalison, Fenerbahçe'ye imza atmaktan dolayı pişman olmadığını da sözlerine ekledi.
PİŞMAN DEĞİLİM
Brezilya basınına açıklama yapan Jailson, "Takımımı seviyorum ve futbolu da çok özledim. Formamı giyeceğim günü bekliyorum. Şu an sıralamadaki durumumuz geçicidir" dedi. Jalison, Fenerbahçe'ye imza atmaktan dolayı pişman olmadığını da sözlerine ekledi.
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