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lar'dan bomba iddia: 'nun peşinde

Bu sezon Serie A’da sadece 4 maçta oynayabilen için Sarı-Lacivertliler’den teklif geldiğini yazan lar, “ sürüyor” dedi.

Stopere son iddia Marcano
Devre arasında savunmaya da takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündeminde birçok isim yer alıyor... İtalyan basınına göre Sarı-Lacivertliler, Roma formasını giyen Ivan Marcano ile ilgileniyor. Sezon başında Porto'dan bedelsiz olarak Roma'ya transfer olan İspanyol yıldız, Serie A'da sadece 4 maçta forma giyebildi. İtalyan basını, "İki kulüp sıkı şekilde pazarlıklarını sürdürüyor" dedi.

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