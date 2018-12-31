Yasin Öztekin’e onay çıkmadı

Fenerbahçe Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Ocak ayı transferleri ile birlikte sezonun ikinci yarısında bulunduğu durumdan bir an önce çıkmanın planlarını yaparken sürpriz bir teklifle karşı karşıya gelindi.



ERSUN YANAL GEREK GÖRMEDİ

Göztepe'de son maçlarda forma giyemeyen Yasin Öztekin menajeri tarafından Fenerbahçe'ye teklif edildi. Ancak Ersun Yanal'ın bu teklife sıcak bakmadığı, geri çevirdiği öğrenildi.