İngiliz medyasından Llorente iddiası!

İngiltere'den G.Saray ile ilgili fyaş bir iddia geldi. Ada basını, golcü arayan Sarı-Kırmızılı kulübün, Totenham'dan forma giyen 33 yaşındaki forvet Fernando Llortente ile yakından ilgilendiğini iddia etti. İspanyol futbolunun önemli yeteneklerinden biri olan Llorente, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.
- Spor
- 31.12.2018
- Gazete
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