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İngiliz medyasından Llorente iddiası!

basını, golcü arayan ’ın Tottenham forması giyen İspanyol Llorente ile ilgilendiğini yazdı...

İngiliz medyasından Llorente iddiası!
'den G.Saray ile ilgili fyaş bir iddia geldi. basını, golcü arayan Sarı-Kırmızılı kulübün, Totenham'dan forma giyen 33 yaşındaki forvet Llortente ile yakından ilgilendiğini iddia etti. İspanyol futbolunun önemli yeteneklerinden biri olan Llorente, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

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