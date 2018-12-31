Fransa Ligi ekiplerinden Lille'nin Bursaspor'da forma giyen Umut Meraş'ı renklerine bağlamak istiyor. Fransızlar'ın 23 yaşındaki futbolcuyu yakından izlediği ve Bursaspor yönetimine menajerler aracılığıyla 1.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu öğrenildi. Yeşil-Beyazlı kulüp ise Umut için en az 2.5 milyon Euro bonservis istiyor.
CHELSEA, C.PALACE'I TEK GOLLE DİZE GE
Chelsea, Premier Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısı başladığı gibi 0-0 sona erdi. İkinci yarının başında 51. dakikada N'Golo Kante'nin golüyle Chelsea galibiyete uzandı.
SİVASSPOR'DA HEDEF AVRUPA KUPALARI
Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, yaptığı açıklamada, göreve geldiğinde ilk yarı hedefini 23 puan olarak belirlediklerini, bu hedefi geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hedeflerinin Avrupa Kupası'na katılmak olduğunu ifade eden Keleş, "Başta başkanımız olmak üzere taraftarın güvenlerini boşa çıkarmamak için özveriyle çalışıyorum" diye konuştu.
YENİ MALATYASPOR'DA HEDEF MUSTAFA AKBAŞ
EVKUR Yeni Malatyaspor'un Sadık Çiftpınar'ın yerine Trabzonspor ile yollarını ayıran Mustafa Akbaş'ı kadrosuna dahil etmeyi düşünüyor. Takımın genç stoperi Sadık'ı transfer etmek için Beşiktaş'la birlikte Fenerbahçe'nin de devreye girmesinin ardından Yeni Malatyaspor Mustafa Akbaş için transfer çalışmalarına hız verdi.
CEDİ'NİN ATTIĞI 22 SAYI GALİBİYETİ GETİRMEDİ
NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Atlanta Hawks'a 111- 108 kaybettikleri maçta 22 sayı ve 8 ribaunt üretti. Atlanta Hawks, Cleveland mücadelesini 111-108 kazandı. Hawks'u galibiyete, 21 sayı, 9 asistle oynayan Trae Young ve 21 sayı atan Vince Carter taşıdı. Cavaliers'ta Cedi Osman, toplam 22 sayı kaydetti.
CHELSEA, C.PALACE'I TEK GOLLE DİZE GE
Chelsea, Premier Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısı başladığı gibi 0-0 sona erdi. İkinci yarının başında 51. dakikada N'Golo Kante'nin golüyle Chelsea galibiyete uzandı.
SİVASSPOR'DA HEDEF AVRUPA KUPALARI
Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, yaptığı açıklamada, göreve geldiğinde ilk yarı hedefini 23 puan olarak belirlediklerini, bu hedefi geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hedeflerinin Avrupa Kupası'na katılmak olduğunu ifade eden Keleş, "Başta başkanımız olmak üzere taraftarın güvenlerini boşa çıkarmamak için özveriyle çalışıyorum" diye konuştu.
YENİ MALATYASPOR'DA HEDEF MUSTAFA AKBAŞ
EVKUR Yeni Malatyaspor'un Sadık Çiftpınar'ın yerine Trabzonspor ile yollarını ayıran Mustafa Akbaş'ı kadrosuna dahil etmeyi düşünüyor. Takımın genç stoperi Sadık'ı transfer etmek için Beşiktaş'la birlikte Fenerbahçe'nin de devreye girmesinin ardından Yeni Malatyaspor Mustafa Akbaş için transfer çalışmalarına hız verdi.
CEDİ'NİN ATTIĞI 22 SAYI GALİBİYETİ GETİRMEDİ
NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Atlanta Hawks'a 111- 108 kaybettikleri maçta 22 sayı ve 8 ribaunt üretti. Atlanta Hawks, Cleveland mücadelesini 111-108 kazandı. Hawks'u galibiyete, 21 sayı, 9 asistle oynayan Trae Young ve 21 sayı atan Vince Carter taşıdı. Cavaliers'ta Cedi Osman, toplam 22 sayı kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.