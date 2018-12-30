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astronomik teklifi geri çevirdi

Lucescu astronomik teklifi geri çevirdi
Türk Milli Takımı Mircea Lucescu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Rumen basının iddiasına göre, Çin'den astronomik bir teklif alan Lucescu Türk Milli Takımı'ndaki görevini bırakmak istemiyor. 73 yaşındaki teknik direktör, TFF ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. 2 yıllık süre sezon sonunda sona eriyor.

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