Türk Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Rumen basının iddiasına göre, Çin'den astronomik bir teklif alan Lucescu Türk Milli Takımı'ndaki görevini bırakmak istemiyor. 73 yaşındaki teknik direktör, TFF ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. 2 yıllık süre sezon sonunda sona eriyor.
- Spor
- 30.12.2018
- Gazete
Lucescu astronomik teklifi geri çevirdi
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