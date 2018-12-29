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  • 29.12.2018 19:23
  • Son Güncelleme: 29.12.2018 19:55

El Ittihad'dan 'a 5 milyon !

ekiplerinden El Ittihad, 'ın Brezilyalı stoperi için sarı-kırmızılı ekibe 5 milyon teklif etti.


'in teknik direktörlüğünü yaptığı ekibi El Ittihad, 'ın Brezilyalı stoperi için 5 milyon 'luk resmi teklifte bulundu.

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